Investimenti, finanza e strumenti per la crescita: a Roma domani la conferenza allo Europe Experience

Promossa dall’ANGI in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia

Investimenti, finanza, credito agevolato e strumenti per la crescita. Questo e molto altro nella conferenza promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia che andrà in scena domani giovedì 6 giugno a partire dalle 9,00 presso la prestigiosa cornice dello Europe Experience a Roma a Piazza Venezia 6.

Un momento anche di grande valore formativo sugli strumenti legati alla raccolta fondi per accompagnare le imprese, le startup e i progetti innovativi dei giovani e dei professionisti del settore. A esporre dati, numeri dell’ecosistema e opportunità sugli investimenti i principali attori del mercato tra cui: CDP -Cassa Depositi e Presti, Simest, InfoCamere, MCC - Mediocredito Centrale, Banca Europea degli Investimenti, Lazio Innova, Invitalia, Enea e la struttura PNRR della Presidenza del Consiglio.

In apertura sono previsti gli interventi di: Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del PE in Italia; Francesco Marcolini, Presidente Lazio Innova; Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI.

A seguire il panel strumenti per la crescita e ecosistema innovazione con gli interventi di: Antonio Pascarella, Direzione Servizi e Imprese InfoCamere; Laura Micciché, Responsabile Programmi Europei presso CDP Cassa Depositi e Prestiti; Ilaria Rubbini, Investment Officer - Cleantech Equity and Growth Capital Banca Europea Investimenti; Marco Cantalamessa, Chief Marketing & CEO Staff Officer presso SIMEST Spa; William Nonnis, Responsabile tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di Missione PNRR.

A seguire il panel su accesso al credito e tecnologie a supporto della ricerca con: Gaetano Coletta, capo della Gestione Operativa del Trasferimento Tecnologico (GOTT) Agenzia ENEA; Marcello Ferraguzzi, Presidente Commissione Finanza Agevolata Odcec; Pierpaolo Proietti, Direzione Finanza per lo Sviluppo – Mediocredito Centrale S.p.A.; Massimo Calzoni, Responsabile Promozione Servizi e Accompagnamento INVITALIA.

Infine, voci sul mondo investimenti, operatori dal mondo incubatori e acceleratori, competenze e internazionalizzazione con: Giuseppe Incarnato, Amministratore Delegato IGI Investimenti Group; Marco Travaglini, Fondatore di Mama Industry; Federico Belli Peekaboo Startup Community; Massimiliano Albanese, Presidente Apices, Segretario Federale UCI e Resp. Relazioni Internazionali Accademia Mauriziana; Serena Torquati, Startup Mentor e Science Communicator; Antonio Guadagnino, Presidente e Co Founder Paradigma Exponential Hub ; Domenico Giudici, Business Development Europe e Relazioni Istituzionali Next Srl; Luigi Capizzi, CFO e Founder Southside.

“Siamo lieti di essere promotori come ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia per questa nuova importante iniziativa che per voce delle principali organizzazioni italiane ed europee illustrerà tutti gli strumenti volti alla crescita e al supporto delle imprese e delle startup. E’ fondamentale avere una adeguata conoscenza di tali strumenti e soprattutto avere consapevolezza che le istituzioni sono al fianco dei professionisti e delle imprese per accompagnare il loro percorso di crescita”. Così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI.