Inzoi, The Sims coreano arriva su PC a 40 euro

Il nuovo life simulator, molto atteso dai videogiocatori, sarà in early access su Steam, per poi arrivare in futuro anche su PlayStation e Xbox

Il publisher coreano Krafton ha reso noti i dettagli relativi al prezzo e alle modalità di lancio del suo atteso videogioco di simulazione di vita, Inzoi, sviluppato da inZOI Studio. L'annuncio è avvenuto in seguito all'evento online "inZOI Global Showcase" del 19 marzo 2025. Inzoi sarà disponibile in accesso anticipato per PC tramite la piattaforma Steam a partire dal 28 marzo 2025, al prezzo di 40 euro. Krafton ha inoltre comunicato che tutti gli aggiornamenti e i contenuti scaricabili rilasciati durante il periodo di accesso anticipato saranno gratuiti per gli acquirenti del gioco fino al lancio della versione 1.0. Questa politica è stata presentata con il motto "Players Over Profit".

Parallelamente all'annuncio, è stata resa disponibile una demo gratuita denominata "inZOI: Creative Studio". Dal 20 al 22 marzo 2025, sarà possibile avere un assaggio di Creative Studio tramite slcuni streaming esclusivi su piattaforme come Twitch e Steam. Successivamente, dal 23 al 27 marzo 2025, la demo sarà accessibile a tutti gli utenti di Steam. La Creative Studio permette di sperimentare in anteprima le funzionalità di creazione e personalizzazione dei personaggi ("Zoi") e la modalità costruzione. Sebbene l'accesso anticipato sia previsto esclusivamente per PC, Krafton ha dichiarato l'intenzione di rilasciare Inzoi anche per console PlayStation 5 e Xbox Series X/S in futuro, senza specificare al momento una data precisa .

Krafton ha inoltre delineato una roadmap dei contenuti post-lancio per il 2025, che include quattro aggiornamenti gratuiti principali previsti per maggio, agosto/settembre, ottobre/dicembre e dicembre . Questi aggiornamenti introdurranno nuove funzionalità come un mod kit, il nuoto, la meccanica del "ghost play" e un albero genealogico. Inzoi si propone come un nuovo contendente nel genere dei life simulator, con una particolare attenzione alla grafica realistica e alle opzioni di personalizzazione. L'approccio di Krafton, che combina un prezzo competitivo per l'accesso anticipato con la promessa di contenuti gratuiti, potrebbe rappresentare una strategia interessante per attrarre un vasto pubblico di giocatori.