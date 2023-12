iPad, Apple è pronta a semplificare l'offerta nel 2024 con nuovi Pro e Air

Apple si appresta a introdurre nel prossimo anno alcune novità che dovrebbero facilitare la scelta di un iPad rispetto ai numerosi modelli disponibili oggi. Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo iPad Air sarà dotato di un chip M2, oltre a un modello di dimensioni maggiori. Una delle strategie adottate da Apple sembra essere quella di eliminare dal mercato il modello base di 9ª generazione. Gurman suggerisce che questa mossa consentirà all'azienda di "eliminare gradualmente alcune delle sue vecchie Pencil", presumibilmente iniziando con la Apple Pencil del 2015, soprattutto ora che non ci saranno più iPad con porta Lightning in cui inserirla.

Gurman prevede poi che l'iPad Pro possa ricevere schermi più grandi e tecnologia OLED l'anno prossimo. Gurman ha indicato marzo come data di lancio per i nuovi modelli di iPad Air da 11 e 12,9 pollici, mantenendo così un ciclo di aggiornamento biennale per il prodotto di fascia media. I modelli Pro passeranno al chip M3, posizionando l'Air una generazione di processori indietro. Tuttavia, ciò non significa che l'iPad Air ne risentirà, né che Apple dovrebbe necessariamente dotarlo di un chip M3. A meno di cambiamenti drastici nel funzionamento di iPadOS che trasformino gli iPad in sostituti pratici dei laptop per attività più varie e computazionalmente intensive, lo schermo OLED previsto per l'iPad Pro sarà un fattore di differenziazione più significativo per la maggior parte degli utenti rispetto al tipo di chip Apple impiegato. Gurman ha anche scritto che il nuovo Air da 12,9 pollici sarà compatibile con la stessa Magic Keyboard attualmente disponibile per l'iPad Pro.