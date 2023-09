iPhone 15 Pro, con il nuovo chip A17 arrivano videogiochi senza compromessi: ecco quali

Con l'annuncio di iPhone 15 Pro Apple ha rivelato il nuovo chip A17 Pro che animerà lo smartphone, nelle sue due varianti da 6.1 e 6.7 pollici. Grazie al processore da 3 nanometri. Apple fa sapere che il nuovo processore è fino al 10 percento più veloce grazie a miglioramenti microarchitetturali e di design, e l'Engine Neurale è ora fino a 2 volte più veloce. La GPU di classe professionale è fino al 20 percento più veloce e apre completamente nuove esperienze, presentando un nuovo design a 6 core che aumenta le prestazioni di picco e l'efficienza energetica. Ora con il ray tracing accelerato hardware, che è 4 volte più veloce rispetto al ray tracing basato su software, l'iPhone 15 Pro offre grafica più fluida, nonché esperienze di realtà aumentata e giochi più coinvolgenti. Ecco perché Ubisoft, Kojima Productions e Capcom hanno deciso di annunciare l'arrivo su iPhone 15 Pro di tre videogiochi usciti o in uscita su console e PC di generazione attuale, per la prima volta senza compromessi su uno smartphone. In particolare, Capcom ha annunciato che Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake saranno disponibili su iPhone 15 Pro entro la fine di quest'anno. Kojima Productions, lo studio diretto dal game designer Video Kojima, ha fatto sapere che porterà sul nuovo smartphone Apple il pluripremiato Death Stranding Director's Cut, sempre entro la fine dell'anno e con tutti i contenuti extra della versione PS5. Infine, Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Mirage, in arrivo su console e PC a ottobre, sarà disponibile su iPhone 15 Pro all'inizio del prossimo anno. Si tratta della prima volta che un episodio della serie principale arriva su smartphone.