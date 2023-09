iPhone 15 Pro, più spesso e più leggero: ecco quanto

Domani alle 19 ora italiana Apple alzerà il velo sulla line di iPhone 15, quattro nuovi modelli con diverse novità sul piatto a cominciare dalle misure riviste. Sembra che iPhone 15 Pro sarà caratterizzato da un aumento di spessore e una diminuzione di peso rispetto al precedente iPhone 14 Pro. Questa riduzione di peso è il risultato del passaggio da un telaio in acciaio inossidabile a uno in titanio, confermando così le voci precedenti che suggerivano una maggiore leggerezza per questi telefoni, nel caso dei Pro di circa il 10 per cento in meno. iPhone 15 Pro avrà dimensioni di 146,6mm x 70,6mm x 8,25mm e un peso di 188 grammi, secondo quanto riportato da MacRumors. A confronto, l'iPhone 14 Pro attualmente in commercio presso Apple misura 147,5mm x 71,5mm x 7,85mm e pesa 206 grammi. Lo stesso trend sembra applicarsi anche all'iPhone 15 Pro Max. Si prevede che lo spessore aumenterà da 7,85mm a 8,25mm, mentre il peso del telefono diminuirà da 240 grammi a 221 grammi grazie all'adozione del telaio in titanio. Non si conoscono ancora le misure dei due modelli base, iPhone e iPhone 15 Plus, che dovrebbero però mantenere il design squadrato del modello precedente, avere bordi più sottili e la nuova Dynamic Island sulla parte anteriore.