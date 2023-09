iPhone 15 Pro: titanio, USB-C e zoom 5x sul modello Max

Quattro nuove colorazioni per un design più leggero, sempre in due formati

Apple ha annunciato i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, caratterizzati da un telaio in titanio di grado aerospaziale, che combina robustezza e leggerezza, rendendo questi i modelli Pro più leggeri mai sviluppati da Apple. Il design presenta anche bordi sagomati e un pulsante Action personalizzabile, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare l'esperienza con il loro iPhone. Grazie a potenti miglioramenti nella fotocamera, è possibile godere dell'equivalente di sette lenti professionali, garantendo una qualità delle immagini che Apple promette essere la migliore mai vista con uno smartphone.

Questi miglioramenti includono un sistema di fotocamera principale avanzato da 48MP, che ora supporta una risoluzione predefinita di 24MP in super alta definizione, la prossima generazione di ritratti con controllo di messa a fuoco e profondità, miglioramenti nella modalità notturna e Smart HDR, e una fotocamera teleobiettivo da 5x, esclusiva per iPhone 15 Pro Max. Inoltre, l'A17 Pro offre prestazioni di gioco e professionali di alto livello. La nuova connessione USB‑C è sovralimentata con velocità USB 3, fino a 20 volte più veloce rispetto a USB 2, e, unitamente ai nuovi formati video, permette flussi di lavoro professionali potenti e impensabili in precedenza. Inoltre, con l'aggiunta del servizio di soccorso stradale via satellite, la gamma di iPhone 15 Pro sfrutta l'innovativa infrastruttura satellitare di Apple per offrire assistenza in caso di guasto dell'auto quando ci si trova fuori dalla copertura di rete.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in quattro nuove finiture, tra cui titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. I preordini inizieranno il venerdì 15 settembre, con la disponibilità a partire dal venerdì 22 settembre. "Questa è la lineup più professionale che abbiamo mai creato, con un design in titanio all'avanguardia, il miglior sistema di fotocamera iPhone mai realizzato, che apre la strada a nuovi e rivoluzionari flussi di lavoro, e il chip A17 Pro, che introduce un nuovo livello di prestazioni e giochi mai visti prima su iPhone", ha dichiarato Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple. "iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max rappresentano il massimo del design di Apple e delle innovazioni di settore, arricchendo la vita quotidiana degli utenti e consentendo loro di esprimere appieno la loro creatività".