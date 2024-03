iPhone si aggiorna oggi a iOS 17.4 e cambia tutto: ecco le novità

Con l'arrivo dell'aggiornamento iOS 17.4, gli utenti iPhone si trovano davanti a un vero e proprio cambiamento epocale nel mondo Apple. Questa versione introduce infatti per la prima volta il supporto a marketplace alternativi di app, permettendo a società come Epic Games di creare i propri spazi di distribuzione per gli utenti iPhone. Ma le novità non finiscono qui, soprattutto per gli utenti dell'Unione Europea, dove sono state introdotte ulteriori modifiche per allinearsi alle normative del Digital Markets Act. Tra queste, spicca il supporto a motori di browser alternativi in WebKit e l'introduzione di nuovi messaggi pop-up in Safari, che chiederanno agli utenti di scegliere un browser predefinito. Anche i metodi di pagamento alternativi per gli acquisti in-app ricevono un notevole impulso, così come la possibilità di impostare app NFC e wallet alternative ad Apple Pay.

Tra le funzionalità più attese c'è il supporto per la trascrizione nei podcast di Apple. Questi testi, generati automaticamente da Apple, sono disponibili poco dopo la pubblicazione di un episodio e offrono un'interfaccia simile alla funzione di testo delle canzoni in tempo reale di Apple Music. Gli utenti possono cercare nelle trascrizioni, toccare parole specifiche e saltare direttamente a quella parte dell'episodio, oltre a molte altre opzioni. L'aggiornamento porta anche un rinnovamento della barra "Ora in riproduzione" nell'app Podcast, in linea con lo stile presente in Apple Music. A questo si aggiungono sette nuovi emoji, tra cui il fenice, un lime, un fungo marrone e una catena spezzata, oltre a nuove combinazioni di emoji per le famiglie.

Siri riceve un miglioramento significativo, con il supporto alla lettura dei messaggi in ulteriori lingue, non più limitato alla sola lingua assegnata a Siri per tutti gli altri compiti. Un cambiamento importante si trova anche nel menu "Batteria" delle impostazioni, reso più intuitivo per comprendere la salute della batteria dell'iPhone. iOS 17.4 migliora l'esperienza con CarPlay per i veicoli dotati di doppio schermo, introducendo una nuova esperienza con Mappe e consentendo di modificare il tipo di display desiderato.

Infine, nonostante le dichiarazioni iniziali di Apple sull'eliminazione del supporto per le web app sulla schermata Home nell'UE, l'azienda ha fatto marcia indietro, mantenendo il supporto come in precedenza. Questo significa che le web app continueranno a essere costruite direttamente su WebKit, allineandosi al modello di sicurezza e privacy delle app native su iOS. iOS 17.4 introduce anche una serie di modifiche minori, come il rebranding delle schede "Ascolta ora" in "Home" nelle app Podcast e Musica, la barra degli indirizzi in Safari leggermente più larga e una nuova etichetta "Regione Identificabile" nel menu "Generale" > "Info" delle impostazioni.