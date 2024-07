Italian Video Game Awards 2024: trionfano Mediterranea Inferno e dotAGE

La dodicesima edizione degli Italian Video Game Awards, svoltasi ieri sera presso il Cinema La Compagnia di Firenze, ha celebrato l'eccellenza dell'industria videoludica italiana. L'evento, organizzato da IIDEA, l'Associazione che rappresenta il settore in Italia, ha visto la partecipazione di personalità del mondo dei videogiochi e ha premiato i migliori talenti italiani. A condurre la cerimonia sono stati Giordana Moroni e Pierpaolo Greco, volti noti del panorama videoludico nazionale. La serata è stata un'occasione per riconoscere il lavoro e la creatività degli sviluppatori italiani, con la consegna di sei statuette a forma di coda di drago, simbolo della manifestazione.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da esperti del settore: Meg Clarke di Team 17, Raphael Colantonio di WolfEye Studios, Diego Grammatico di Games London e Vincenzo Lettera di Multiplayer.it. Novità di quest'anno, il quinto giurato è stato rappresentato dal voto aggregato dei soci di IIDEA, offrendo una visione ancora più rappresentativa delle preferenze dell'industria italiana. La cerimonia degli Italian Video Game Awards si è svolta nell'ambito di First Playable, l'evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in Italia, attualmente in corso a Firenze. First Playable rappresenta un'importante occasione di networking e confronto per i professionisti del settore, contribuendo a rafforzare il ruolo dell'Italia nel panorama videoludico internazionale.

I vincitori degli Italian Video Game Awards 2024

Best Italian Game: Mediterranea Inferno di Eyeguys/Santa Ragione

Best Italian Debut Game: dotAGE di Michele Pirovano

Outstanding Art: Universe for Sale di Tmesis Studio

Outstanding Experience: Mediterranea Inferno di Eyeguys/Santa Ragione

Outstanding Italian Company: Untold Games

Outstanding Individual Contribution: Elisa Farinetti di Broken Arms Games