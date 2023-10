Jojo's Bizarre Adventures: All-Star Battle R, un nuovo personaggio giocabile

Bandai Namco ha lanciato un nuovo personaggio per il roster di lottatori del picchiaduro tratte dal manga di Hirohiko Araki: Yuya Fungami, uno degli avversari di Josuke in Diamond is Unbreakable, è il secondo personaggio del Season Pass 2 a unirsi al roster di Jojo's Bizarre Adventures: All-Star Battle R. Sfrutta il suo stand Highway Go Go che può dividersi e attaccare ad alta velocità inseguendo i suoi avversari. La stand può anche succhiare la forza vitale dalla vittima. Yuya Fungami è disponibile da ora, parte del Season Pass 2 o come acquisto individuale. Jojo's Bizarre Adventures: All-Star Battle R è il remake di un gioco uscito originariamente su PS3 nel 2013, e immerge i giocatori in un adattamento videoludico della popolare serie anime e manga, fedele allo stile artistico dell'autore Hirohiko Araki, ricreando accuratamente le espressioni dei personaggi, le sequenze filmate delle mosse speciali "Stand" e le battaglie. Ci sono oltre 50 personaggi provenienti da tutte le serie del manga, comprese quelle che ancora non sono state tradotte in animazione su Netflix, dove la serie Stone Ocean è stata pubblicata nel corso di quest'anno.