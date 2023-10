Just Dance 2024 festeggia i 400 anni della Reggia di Versailles

Ubisoft ha collaborato con il Centro Nazionale Francese del Cinema e dell'Immagine in Movimento (CNC) e la Reggia di Versailles per realizzare una mappa di Just Dance speciale: A Night in the Château de Versailles, in occasione dei festeggiamenti per i 400 anni della Reggia. La coreografia permetterà a tutti i giocatori di esplorare i tesori culturali della Reggia, che proprio quest’anno festeggia 400 anni. Dalla fontana di Latona fino alla maestosa Sala degli Specchi, passando per gli splendidi giardini, tutti potranno ballare sulle note di brani del XVIII secolo, riarrangiati in chiave pop in una perfetta fusione tra passato e presente. I passi eseguiti dai coach in costumi d’epoca combinano le classiche danze di corte con elementi moderni, per potersi immergere nel mondo di Re Luigi XIV. La collaborazione è nata in occasione delle Olimpiadi della Cultura, il programma organizzato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per promuovere il dialogo tra cultura e sport in vista dei prossimi Giochi Olimpici che si svolgeranno a Parigi nel 2024.

Numerose sono novità in Just Dance 2024 Edition: prime tra tutte le modalità Sfida e Allenamento. La prima permetterà a tutti i giocatori di sfidare direttamente i migliori ballerini della classifica in una lotta all’ultimo passo. La modalità Allenamento, invece, aggiunge un contatore di calorie per monitorare quanto un giocatore è riuscito a bruciare durante l’intera sessione di gioco. Un sistema aggiuntivo che trasforma il ballo in una attività fisica per rimettersi in forma a ritmo di musica. Sarà possibile giocare online con i propri amici utilizzando l’intera playlist di Just Dance, comprendente le edizioni 2023 e 2024, anche se non si posseggono entrambe le versioni. Just Dance 2024 Edition è disponibile per Switch, Xbox Series e PS5. È inoltre scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme l’app Just Dance Controller (per iOS e Android), che rende il gioco più “accessibile” a tutti, calcolando il punteggio direttamente dallo smartphone e permettendo fino a 6 giocatori di ballare senza accessori aggiuntivi.