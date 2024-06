Kaiju No. 8: The Game annunciato per PC, iOS e Android

Akatsuki Games, in collaborazione con Toho e Production I.G, ha annunciato lo sviluppo di un nuovo gioco intitolato provvisoriamente "Kaiju No. 8: The Game". Il titolo sarà disponibile per PC (tramite Steam), iOS e Android. Sebbene non sia stata ancora fissata una data di uscita, il gioco sarà rilasciato come free-to-play con acquisti in-app. "Kaiju No. 8" è una popolare serie manga serializzata su Shonen Jump+ dal luglio 2020. La serie ha riscosso un notevole successo, tanto da ispirare un adattamento anime iniziato nell'aprile 2024.

In un mondo infestato da creature conosciute come Kaiju, Kafka Hibino aspira ad arruolarsi nella Forza di Difesa. Fa una promessa di arruolarsi insieme alla sua amica d'infanzia, Mina Ashiro. Tuttavia, la vita li porta su strade diverse. Mentre lavora nella pulizia dopo le battaglie con i Kaiju, Kafka incontra Reno Ichikawa. La determinazione di Reno di unirsi alla Forza di Difesa risveglia in Kafka la promessa di unirsi a Mina e proteggere l'umanità.