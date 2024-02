Kanye West, noto fan dell'Inter e rapper di fama mondiale, originario di Chicago, ha assistito alla partita di Champions League contro l'Atletico Madrid a San Siro, accompagnato dalla moglie Bianca Censori. Caratterizzato dal suo stile inconfondibile, simile a quello sfoggiato al Super Bowl, ha voluto rendere omaggio alla squadra nerazzurra nel suo ultimo album "Vultures 1", collaborando con Ty Dolla Sign. In "Vultures 1", realizzato insieme a Ty Dolla Sign, Kanye West ha inserito in due brani, "Stars" e "Carnival", cori appositamente cantati da 200 tifosi della Curva Nord nerazzurra.

L'album "Vultures 1" di Kanye West e Ty Dolla $ign ha catturato notevole attenzione nella sua fase iniziale di rilascio. Inizialmente previsto per vendere circa 140.000 unità nella sua prima settimana, le stime prevedono che l'album superi le 150.000 unità, puntando a un debutto al n. 1 nella classifica degli album Billboard 200 nonostante abbia avuto meno di una settimana completa di disponibilità. Queste cifre sono piuttosto notevoli considerando che il rilascio dell'album ha affrontato diversi problemi di distribuzione, inclusi rimozioni temporanee dalle piattaforme di streaming come Apple Music a causa di varie sfide di distribuzione. L'album segna la prima pubblicazione indipendente di Kanye West dopo la fine del suo accordo con Def Jam e, se avrà successo, sarebbe il suo 11° album al primo posto in classifica.