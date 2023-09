La Principessa Peach in un gioco tutto suo: le novità dal Nintendo Direct

In occasione di un Direct online con tutti i prossimi giochi in arrivo su Switch, Nintendo ha annunciato un titolo inedito con protagonista la Principessa Peach: Princess Peach: Showtime! sbarcherà su Nintendo Switch il 22 marzo 2024. In questa avventura, il gameplay cambia in base alle trasformazioni di Peach, che potrà diventare spadaccina, cuoca, karateka, detective e molto altro. Ni tendo ha anche rivelato una versione con grafica migliorata di Paper Mario: Il Portale Millenario, uscito in origine su GameCube, che arriverà per Switch nel 2024. Disponibile da subito F-Zero 99, compatibile con il controller Super NES, disponibile in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online. Si tratta di una rivisitazione battle rosale del classico per Super NES, nel quale affrontare altri 98 concorrenti in corse futuristiche. La prossima estate arriverà su Switch Luigi's Mansion 2 HD, versione migliorata graficamente del gioco su 3DS, mentre dall'epoca Game Boy Advance arriva Mario Vs. Donkey Kong, altro classico migliorato cosmeticamente. Infine, tra le novità Nintendo ha annunciato Another Code Recollection, che include le versioni migliorate per Nintendo Switch del titolo per Nintendo DS Another Code: Due memorie e del suo seguito per Wii, Another Code: R – Viaggio al confine della memoria. Sarà disponibile il 19 gennaio del prossimo anno.