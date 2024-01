La routine quotidiana del padre di ChatGPT include sonniferi e meditazione

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, è una delle personalità emergenti del mondo della tecnologia. la sua creatura, la IA generativa ChatGPT, è stata uno dei protagonisti dell'anno appena conclusp. Il segreto del successo di Altman potrebbe essere nascosto nella sua routine quotidiana, un mix di pratica e filosofia di vita svelato da un articolo su Business Insider. La giornata di Altman inizia e finisce con la meditazione, un rituale che considera essenziale per centrare se stesso e impostare un tono positivo per il giorno. Inoltre, pratica il digiuno intermittente e si limita a bere solo espresso al mattino, una scelta che, oltre a favorire la soppressione dell'appetito, porta anche benefici per la salute. La mattina è anche il momento in cui si concentra sulle attività più produttive, sfruttando al meglio le ore in cui si sente più energico e concentrato.

Nel suo approccio al lavoro, Altman dà grande importanza alla focalizzazione selettiva. Sceglie di dedicare il suo tempo alle attività più significative e alle persone che lo ispirano, delegando compiti di minore interesse. Utilizza liste per tenere traccia degli obiettivi giornalieri, mensili e annuali, senza però categorizzare o dimensionare eccessivamente i compiti, ma piuttosto dando priorità a quelli che generano slancio. Inoltre, generalmente evita riunioni e conferenze che trova consumano tempo, pur valorizzando le reti aperte per incontri casuali e nuove idee. Per quanto riguarda la salute e il benessere, Altman si dedica attivamente a sforzi anti-invecchiamento, investendo nella ricerca e assumendo metformina, un farmaco ritenuto in grado di rallentare l'invecchiamento.

Segue una dieta vegetariana, evitando zuccheri e cibi eccessivamente piccanti per prevenire problemi digestivi o infiammazioni. Inoltre, si dedica all'allenamento con pesi tre volte a settimana e occasionalmente all'allenamento intervallato ad alta intensità. Il sonno è un'altra area in cui presta particolare attenzione, preferendo ambienti freddi, bui e tranquilli, e talvolta facendo uso di aiuti per dormire con microdosi di sonniferi. Infine, la meditazione serale è un altro momento cruciale nella sua routine, utilizzata per rilassarsi e prepararsi al sonno. Questa pratica costante, dice Altman, ha migliorato non solo il suo focus e la creatività, ma anche il suo benessere emotivo e la felicità generale. Altman crede fermamente nella capacità di apprendere continuamente e migliorare rapidamente, fidandosi della sua capacità di crescere e adattarsi.