Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata

Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. A partire dal 14 febbraio 2025, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam, Epic Games Store, GOG) accoglieranno le avventure più oscure di Lara Croft, permettendo ai giocatori di riviverle o scoprirle per la prima volta con una veste grafica rinnovata e funzionalità moderne. La collection costerà 30 euro negli store digitali.

In Tomb Raider: The Last Revelation (1999) Lara si troverà ad affrontare le conseguenze di un'antica profezia egizia e l'ira del dio Set, liberato inavvertitamente dalla sua tomba. Inseguita dal suo rivale, l'archeologo Werner Von Croy, dovrà attraversare l'Egitto risolvendo enigmi intricati e sfuggendo a trappole mortali. In Tomb Raider: Chronicles (2000) amici e conoscenti sono riuniti per commemorare Lara dopo la sua presunta morte, riveleranno dettagli inediti sul suo passato e sulle sue avventure. Questo capitolo introduce nuove meccaniche di gioco come la furtività e l'equilibrio, aggiungendo varietà all'esperienza. Infine, in Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003) Lara viene accusata di omicidio e per scagionarsi deve svelare una cospirazione che minaccia il mondo intero, in un viaggio che la porterà ad affrontare esperimenti alchemici e la ricerca di antichi manufatti.

Aspyr non si limiterà a riproporre i tre giochi, ma ha introdotto una serie di miglioramenti per renderli più appetibili al pubblico moderno. La grafica è stata rimasterizzata, con la possibilità di passare dall'aspetto originale a quello rinnovato in qualsiasi momento. I controlli sono stati aggiornati, offrendo la scelta tra lo stile classico e un sistema più fluido ispirato ai capitoli più recenti della serie. Non manca la modalità foto, con pose inedite e tutte quelle già presenti in Tomb Raider I-II-III Remastered. E per finire, sono stati aggiunti miglioramenti generali come le barre della salute per i boss e nuovi trofei e obiettivi.