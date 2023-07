Le auto di Fast & Furious in Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged

Milestone e Mattel hanno annunciato una collaborazione con Universal Games e Digital Platforms per includere contenuti ispirati al franchise di Fast & Furious in Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged. Il nuovo titolo sarà disponibile il 19 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Games Store. Fin dal day one, i giocatori potranno selezionare la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, una delle auto iconiche della saga Fast & Furious, mentre altri veicoli del franchise saranno aggiunti dopo il lancio come contenuti scaricabili. "Siamo lieti di avvicinare ancora di pi questi due iconici franchise racing in Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, basandoci su anni di collaborazione con i nostri meravigliosi partner di Universal Games e Digital Platforms", ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel. "È difficile trovare un'accoppiata più naturale di quella tra Hot Wheels e Fast & Furious, e il team di Milestone ha fatto un lavoro eccezionale nel portare in vita questi veicoli amati dai fan nell'autentica veste di Hot Wheels Unleashed". Andrea Loiudice, Publishing Director di Milestone, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi ed entusiasti di collaborare con Universal Games e Digital Platforms per portare il leggendario franchise di Fast & Furious sulle piste virtuali di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged. Questa partnership alimenterà adrenalina dei giocatori di tutto il mondo, che scateneranno la loro immaginazione al volante dei loro veicoli Fast & Furious preferiti. Apprezziamo il contributo di Mattel per una collaborazione così importante e non vediamo l'ora di assistere al brivido e alla gioia che porterà giocatori di tutto il mondo".