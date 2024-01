All'evento di innovazione più importante del mondo, il Consumer Technology Association – CES 2024, Coderblock rappresenterà l'Italia con il suo rivoluzionario AI Metaverse. Questa piattaforma sarà il fulcro dell'attenzione dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas, dove Coderblock si unirà ad altre 50 startup in quella che è considerata una ribalta essenziale per ridefinire l'industria IT globale.

Coderblock coglierà l'occasione per mostrare le infinite possibilità del proprio universo immersivo. Tra le novità presentate, spiccano una nuova logica di guadagno per il real estate virtuale, che trasforma il mondo virtuale in un asset immobiliare tangibile, e l'anteprima di un videogioco in fase di sviluppo, destinato a diventare un modello innovativo di impatto diretto per il business.

La startup italiana si fa portavoce dell'innovazione Made in Italy, creando un padiglione virtuale all'interno del proprio metaverso. Questo spazio digitale darà alle startup italiane presenti al CES l'opportunità di mostrare i propri prodotti e servizi, esaltando così il know-how tecnologico italiano sul mercato americano.

Danilo Costa, Founder & CEO di Coderblock, sottolinea l'intento dell'iniziativa: massimizzare la visibilità delle startup italiane, valorizzando la comunità italiana e dimostrando le potenzialità del metaverso come catalizzatore di nuove opportunità di business. La presenza di Coderblock al CES 2024 è vista come un passo fondamentale per affermare l'Italia come protagonista dell'evento di Las Vegas e per esplorare nuove frontiere nel miglioramento dell'esperienza cliente, nella fidelizzazione e nell'avvio di nuovi investimenti nel mondo virtuale.

L'AI Metaverse di Coderblock fungerà da palcoscenico digitale per alcuni dei principali attori italiani del settore tecnologico, selezionati dall'Italian Trade Agency. Tra questi, BES TESTTM, Ganiga, Coverride, ArtCentrica, Alert-Genius, Kintana, Sport Business Lab Consultancy, TokNox, INNOVA, Alert Genius e M2TEST Srl presenteranno le proprie innovazioni sia nella realtà fisica che in quella immersiva del metaverso italiano.