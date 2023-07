LeBron James firma un DualSense in edizione limitata

Sony ha annunciato che il controller wireless DualSense di LeBron James in edizione limitata sarà disponibile il 27 luglio negli Stati Uniti e in Austria, Benelux, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Sarà possibile effettuare il pre-ordine del controller in questi paesi a partire da giovedì 29 giugno, esclusivamente tramite Direct PlayStation. Il controller sarà disponibile al prezzo di vendita consigliato di 79.99 euro. Con elementi ispirati alla passione di LeBron per il gioco e la comunità, il controller wireless DualSense di LeBron James in edizione limitata è stato realizzato con la collaborazione dell'atleta in prima persona. L’accessorio è caratterizzato da immagini personali e motti che rappresentano il percorso di LeBron come personalità del mondo dello sport. Si tratta di un controller DualSense a tutti gli effetti, ma è la primissima volta che un'icona dello sport collabora col brand PlayStation per realizzare un accessorio in esclusiva.