Lego Fortnite si espande con Brick Life e l'aggiornamento Storm Chasers

Epic Games ha recentemente annunciato l'arrivo di importanti novità per l'universo di LEGO Fortnite, introducendo una nuova esperienza di gioco e ampliando i contenuti di quella già esistente. A partire dal 12 dicembre, i giocatori avranno accesso a LEGO Fortnite Brick Life, un'esperienza di gioco di ruolo sociale che si aggiunge alle modalità di gioco già disponibili. LEGO Fortnite Brick Life si propone come un'esperienza distinta, focalizzata sull'interazione sociale e la simulazione di vita all'interno di un ambiente virtuale a tema LEGO. I giocatori avranno la possibilità di stringere amicizie con altri utenti, esplorare liberamente la città e i suoi luoghi di interesse, scegliere tra diverse professioni per intraprendere una carriera virtuale e acquistare case da personalizzare secondo il proprio gusto, utilizzando i classici mattoncini LEGO.

Ma le novità non si limitano all'introduzione di Brick Life. Anche il gioco base LEGO Fortnite subirà delle modifiche: a partire dal 10 dicembre, verrà infatti rinominato LEGO Fortnite Odyssey e riceverà un aggiornamento denominato "Storm Chasers". Questo aggiornamento porterà con sé nuovi contenuti per la modalità di gioco originale, tra cui un nuovo bioma da esplorare, nuovi dungeon da affrontare, nuovi nemici da combattere e un nuovo boss finale da sconfiggere. Entrambe le modalità di gioco, LEGO Fortnite Brick Life e LEGO Fortnite Odyssey, saranno accessibili dalla sezione "Scopri" di Fortnite, che fungerà da hub per tutte le esperienze LEGO Fortnite, incluse le isole create dagli utenti e dal LEGO Group.