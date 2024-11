Let's Sing 2025: il karaoke si evolve su console

Let's Sing 2025, l'ultima edizione della popolare serie di videogiochi karaoke, è stata appena lanciata. Con una tracklist variegata e aggiornata, il gioco offre una selezione di brani che spaziano tra generi e artisti diversi, accontentando i gusti di un pubblico eterogeneo. Gli amanti del pop potranno cimentarsi con le hit di artisti come Ariana Grande, Billie Eilish e Justin Bieber, mentre chi predilige sonorità più indie troverà pane per i suoi denti con brani di Florence + The Machine e Milky Chance. Non mancano i classici senza tempo, come "Zombie" dei Cranberries e "Dancing in the Moonlight" dei Toploader, e le canzoni più in voga del momento, come "Cupid" delle FIFTY FIFTY e "You Proof" di Morgan Wallen.

Let's Sing 2025 offre inoltre la possibilità di cantare brani di artisti internazionali come Jung Kook dei BTS e la star emergente Benson Boone, garantendo un'esperienza musicale completa e al passo con i tempi. Che siate fan del K-pop, del pop internazionale o della musica indie, troverete sicuramente la canzone perfetta per scatenare la vostra passione per il canto. Il gioco introduce nuove modalità e funzionalità, come la modalità Carriera con una storia originale e il VIP Pass per accedere a un catalogo di oltre 150 brani aggiuntivi. Grazie a un'interfaccia intuitiva e al supporto per un massimo di quattro giocatori, Let's Sing 2025 si adatta a diverse occasioni di gioco, da una serata in famiglia a una festa tra amici. Let's Sing 2025 è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.