LG, due nuovi monitor da gioco della linea UltraGear

LG Electronics ha annunciato per il mercato italiano due nuovi monitor da gioco della linea UltraGear: i nuovi modelli - 27GR93U e 32GR93U offrono risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160), e sono disponibili nella variante da 27 e 32 pollici. Presentano inoltre un refresh rate fino a 144Hz grazie al supporto VRR (Variable Refresh Rate) e alla connessione HDMI 2.1 e DisplayPort, rivelandosi particolarmente adatti anche alle console. Il pannello IPS è inoltre dotato di un tempo di riposta di 1 millisecondo (ms) Gray-to-Gray (GtG) che garantisce immagini reattive. La tecnologia IPS offre inoltre una copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3, per una fedeltà cromatica garantita anche dallo standard VESA Display HDR. Le certificazioni Nvidia G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium fanno sì che l’esperienza di gioco sia più scorrevole: gli effetti tearing e stuttering sono infatti completamente eliminati e il movimento, anche nelle azioni più dinamiche ad alta risoluzione, risulta fluido. I nuovi modelli UltraGear mantengono gli standard di comfort tipici della gamma, con il design senza cornici su tre lati e l’illuminazione Hexagon Lighting con luci viola sul retro. È possibile poi regolare il monitor in altezza, inclinazione e pivot per assicurarsi la giusta postura e la massima comodità anche nelle sessioni di gaming più lunghe ed intense. Il modello 27GR93U è disponibile in anteprima su LG Online Shop al prezzo di €529. La versione da 32” (32GR93U) sarà invece disponibile a partire da fine settembre.