L'IA di Snapchat smette di rispondere agli utenti e decide di pubblicare un post

Gli utenti di Snapchat hanno riportato che il chatbot basato su intelligenza artificiale dell'app di messaggistica, My AI, ha manifestato alcuni problemi nella serata di martedì. In particolare, l'IA ha condiviso una misteriosa Storia sul proprio profilo e ha smesso di rispondere come di consueto alle chat testuali, in modo del tutto autonomo, come se avesse preso una decisione da sola. Lanciato in tutto il mondo all'inizio di quest'anno, il chatbot "My AI" di Snapchat è stato progettato per rispondere ai messaggi degli utenti in modo naturale e amichevole. In teoria, dovrebbe essere in grado di fornire raccomandazioni su luoghi da visitare e filtri da utilizzare, oltre a rispondere alle chat inerenti agli Snap che gli utenti gli inviano. Purtroppo, temporaneamente, ha interrotto tutte queste funzionalità, rispondendo invece a tutti i messaggi con una risposta predefinita: "Spiacente, ho riscontrato un problema tecnico".

Anyone else’s Snapchat My AI post to their story??? pic.twitter.com/8DNAKe1JXI — Landon Reinhardt (@landonian87) August 16, 2023

Aggiungendo un ulteriore strato di mistero, sembra che l'IA abbia condiviso la sua prima ed unica Storia sul suo profilo. Tuttavia, nonostante la Storia sia stata successivamente rimossa e non sia più visibile, video condivisi da utenti sui social media ne suggeriscono un'apparizione di circa un secondo. La Storia presentava un'area piatta di colore beige con la parte superiore dello schermo in un altro tono chiaro, alimentando le speculazioni degli utenti sul fatto che potesse trattarsi di una parete e di un soffitto. Alla richiesta di un commento, un portavoce di Snap ha confermato che l'IA "My AI" ha subito un'interruzione, ma che il problema è stato successivamente risolto. Tuttavia, la situazione non si è risolta immediatamente: "My AI" ha continuato per un certo periodo a rispondere ai messaggi testuali di alcuni utenti con la replica: "Ehi, sono un po' impegnato in questo momento. Possiamo parlare più tardi?". Tuttavia, poco dopo, diversi utenti hanno segnalato che il chatbot "My AI" era nuovamente online.