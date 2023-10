Like a Dragon: Infinite Wealth, svelata una nuova modalità di gioco

All'Xbox Partner Preview, Sega e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno alzato il sipario su Dondoko Island, un'ampia modalità di gioco secondaria all'interno del prossimo titolo d'avventura GdR della serie un tempo conosciuta come Yakuza, Like a Dragon: Infinite Wealth. Dondoko Island è una delle varie esperienze che si possono vivere nel gioco. Al largo della costa di Honolulu si trova Dondoko Island, un'isola deserta colma di rifiuti scaricati illegalmente che in realtà nasconde un grosso potenziale. Con l'aiuto di nuovi amici, la sua fidata mazza da baseball e altri strumenti, il protagonista del gioco Ichiban potrà trasformare l'isola ripulendola dalla spazzatura e riciclando materiali per creare arredi fai-da-te, edifici e altro ancora. Il giocatore potrà anche aprire le porte dell'isola ai visitatori. Like a Dragon: Infinite Wealth è l'ottavo titolo della serie di Ryu Ga Gotoku Studio, nonché il culmine della storia di Yakuza: Like a Dragon e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Arriverà in tutto il mondo il 26 gennaio 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam.