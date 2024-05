Luca Ward diventa il Dottor Destino nella serie Marvel Wastelanders

La serie audio made in Italy si appresta a tornare su Audible con il penultimo episodio, dedicato a un noto Super-Criminale

Audible ha annunciato l'arrivo della quinta stagione di Marvel's Wastelanders. Questa serie audio made in Italy si appresta a tornare con il penultimo episodio, dedicato a un noto Super-Criminale. "Marvel's Wastelanders: Doom" sarà disponibile in esclusiva su Audible Italia a partire dal 13 giugno 2024 e vedrà la partecipazione di Luca Ward, che presterà la sua voce al personaggio del Dottor Destino. La trama si sviluppa in un mondo post-apocalittico dove i Supereroi sono stati sconfitti e i Super-Criminali hanno preso il potere.

"Marvel's Wastelanders" rappresenta la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment. La nuova stagione sarà disponibile in contemporanea a livello globale. Ulteriori dettagli sul cast e sulla data di uscita dell'ultima stagione di "Marvel's Wastelanders" saranno comunicati prossimamente, dice Amazon. L'epopea audio, articolata in sei stagioni, è stata lanciata originariamente in lingua inglese nel giugno 2021, scritta da Mark Waid e James Kim, con il sound design e le musiche originali di Mark Henry Phillips.