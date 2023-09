Lucca Comics & Games arriva su Discord, come accedere

Inaugurato il server Discord di Lucca Comics & Games, un nuovo canale permanente per unire la manifestazione con la sua community, nel segno del tema cardine dell’edizione di quest’anno: Together. In occasione del trentennale di Lucca Games, quindi, i festeggiamenti passano anche da Discord, che ospita uno spazio apposito anche per alcuni dei principali eventi di gioco come le Ruolimpiadi, il Torneo di Mastering, il Trofeo Grog, il Gioco Inedito, il Gioco dell’Anno e il Gioco di Ruolo dell’Anno. Discord è l’applicazione di comunicazione gratuita che permette di utilizzare chat vocali, testuali e video per tenersi in contatto con la propria community, la cui popolarità è cresciuta sempre di più fino a diventare l’app di riferimento per il settore. Disponibile su Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android e anche da browser, Discord è accessibile praticamente da chiunque. All’interno del server dedicato al festival, oltre agli eventi già nominati, sarà possibile trovare i canali tematici dedicati ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai giochi di miniature e a quelli di carte ma anche ai libri game, ai videogiochi e il canale miscellanea off topic. Nella chat vocale “taverna”, inoltre, sarà possibile discorrere a voce degli argomenti più caldi del momento. Il link di invito permette di unirsi al server e partecipare alla community di Lucca Comics & Games.