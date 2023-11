Maccio Capatonda, a Lucca Comics il nuovo film per Prime Video

Presentato questo pomeriggio a Lucca Comics & Games il nuovo lavoro di Marcello Macchia, meglio conosciuto come Maccio Capatonda, che ha partecipato a un panel dopo la proiezione, insieme con Danilo Carlani e Alessio Dogana. Il film, intitolato "Il migliore dei mondi", racconta la storia di Ennio Storto, un uomo comune che vive in questo millennio digitale e che viene improvvisamente catapultato in un viaggio analogico senza le meraviglie hi-tech dei nostri anni '20. Ennio si ritrova così in un 2023 alternativo, dove il progresso tecnologico non ha superato gli anni '90. Grazie a quello che inizialmente sembrava un disastro preannunciato, l'uomo vivrà una fantastica avventura, che lo porterà a scoprire un nuovo lato di sé. Il film sarà disponibile prossimamente su Amazon Prime Video.