macOS Sonoma, come aggiornare e quali sono i computer compatibili

A partire da ieri sera Apple ha pubblicato il nuovo aggiornamento gratuito di macOS, Sonoma (14.0), che porta sul Mac nove funzioni per lavorare e giocare. Vengono introdotti per la prima volta su Mac i widget desktop, un nuovo modo per personalizzare il Mac e fare più cose, con la possibilità di importare i widget di iPhone e iPad per creare un'esperienza unificata tra smartphone, tablet e desktop. Vengono introdotti nuovi salvaschermo che riprendono le viste aree di Apple TV, ci sono importanti aggiornamenti per le videoconferenze e Safari, e un gameplay ottimizzato grazie alla Game Mode, che viene introdotta per la prima volta su Mac ed è in grado di concentrare la potenza del SoC sull'esecuzione di videogiochi. Non tutti i modelli possono essere aggiornati a Sonoma: la procedura è quella di aprire le Impostazioni del Mac, quindi cliccare su Generali e da qui Aggiornamento Software. Di seguito, la lista completa dei computer compatibili con il nuovo sistema operativo. Per sapere a quale anno risale il vostro computer, andate sul simbolo della Mela in alto a sinistra, quindi cliccate su "Informazioni su questo Mac".

MacBook Pro 2018 e successivi

MacBook Air 2018 e successivi

Mac mini 2018 e successivi

Mac 2019 e successivi

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 e successivi

Mac Pro 2019 e successivi