Mario festeggia in campo con il Catania per Super Mario Bros. Wonder

Domenica si è tenuta a Catania l’ultima partita giocata in casa dalla squadra di calcio etnea contro il Taranto. La competizione si è svolta presso lo stadio Angelo Massimino, a pochi giorni dal lancio di Super Mario Bros. Wonder, l’ultima esclusiva di Nintendo dedicata a Super Mario, uscita lo scorso 20 ottobre su Nintendo Switch. In questo capitolo della saga videoludica, una nuova trasformazione del protagonista idraulico in elefante ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo e, in particolare, i tifosi e la stessa squadra rossazzurra catanese. Per celebrare la vittoria conseguita 1 – 0, il Catania FC, che indossa proprio i colori che da quasi 40 anni contraddistinguono l’icona di Nintendo, ha ospitato Super Mario in campo ricordando che l’elefante è un simbolo della città. La statua del Liotru, a Catania, è un simbolo della forza e della resilienza dei catanesi, dal momento che la città è stata più volte ricostruita a causa delle eruzioni vulcaniche dell’Etna e dei terremoti che hanno colpito l’area nei secoli. Lo stesso materiale che compone la scultura è di provenienza lavica, a testimonianza della profonda connessione tra Catania e l’Etna, il vulcano che domina il panorama della città portuale siciliana e che ha influenzato da sempre la sua cultura e la sua storia.