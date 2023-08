Mario Kart 8 Deluxe European Championship, come partecipare

Nintendo ha annunciato un nuovo torneo Esports per il suo titolo di corse più famoso, il primo Mario Kart 8 Deluxe European Championship che prenderà il via sabato 19 agosto con la prima delle tre qualificazioni. I 24 migliori giocatori d'Europa, otto per ogni round, si sfideranno nella finale dal vivo in Germania all'inizio di ottobre per decidere il campione europeo di Mario Kart 8 Deluxe. Per prendere parte alle qualificazioni, i giocatori con un'iscrizione attiva a Nintendo Switch Online e una copia di Mario Kart 8 Deluxe dovranno selezionare la modalità “Gioco online”, “Tornei”, “Cerca per codice” e inserire il relativo codice del torneo. In ognuna delle sessioni di qualificazione, i corridori guadagneranno punti in base alla loro posizione finale nelle gare. Quando i motori si spegneranno, gli otto giocatori con il miglior punteggio in ciascun torneo si saranno qualificati per la finalissima dal vivo.

Sabato 19 Agosto, 16:00 – 20:00, Codice torneo 0980-1145-8091

Venerdì 8 Settembre, 17:00 – 21:00, Codice torneo 3959-7481-4251

Domenica 17 Settembre, 15:00 – 19:00, Codice torneo 3626-8881-7707

I giocatori qualificati potranno eccedere al Nintendo European Championships 2023, che si svolgerà il 7 e l’8 ottobre al centro congressi VILCO di Bad Vilbel, Francoforte sul Meno, Germania. Oltre a Mario Kart 8 Deluxe, l'evento di due giorni sarà il culmine di una competizione paneuropea di Splatoon 3, dove le migliori 12 squadre europee si sfideranno in fasi a gironi e a eliminazione diretta, slanciandosi per alzare l'ambito trofeo d'oro. I biglietti per gli spettatori per entrambi i giorni saranno resi disponibili più avanti, ha dichiarato Nintendo.