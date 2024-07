Marvel's Wastelanders, Sergio Rubini diventa Wolverine

Audible ha annunciato l'imminente uscita della sesta e ultima stagione della serie Audible Original italiana "Marvel's Wastelanders". In Italia, questa stagione sarà disponibile in esclusiva a partire dal 13 settembre 2024 e vedrà la partecipazione di voci note come Neri Marcorè (Star-Lord), Fabrizio Bentivoglio (Occhio di Falco), Lella Costa (Vedova Nera), Sergio Rubini (Wolverine) e Luca Ward (Dottor Destino), che ha già partecipato alla stagione precedente.

La trama segue Wolverine, Vedova Nera, Star-Lord, Occhio di Falco e Dottor Destino, impegnati a fermare Valeria Richards. Valeria è descritta come la donna più intelligente sulla Terra, immortale e solitaria, che dopo essere sopravvissuta a una pioggia di missili nucleari nel sud della California e aver preso possesso del Cubo Cosmico, un artefatto capace di alterare la realtà, si avvicina pericolosamente alla follia. I protagonisti devono svelare i misteri nascosti nella "Zona Morta" colpita dalle radiazioni e fermare Valeria prima che possa realizzare un piano di distruzione senza precedenti.

La serie "Marvel's Wastelanders" rappresenta la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment. Questo capitolo finale, che arriverà in Italia a settembre, si distingue per una produzione di alto livello e per la presenza di attori di grande rilievo che prestano la loro voce ai celebri personaggi Marvel. L'epopea audio, articolata in sei stagioni, è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021. L'ultima stagione in inglese è stata diretta da Kimberly Senior e scritta da Nick Bernardone, J. Holtham e Mark Waid, con il sound design originale di One Thousand Birds e musiche originali di Lindsay Jones.