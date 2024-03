In un'epoca in cui la sostenibilità diventa sempre più un pilastro fondamentale per il successo aziendale, nasce il primo master universitario "D-ESG e Responsabile d'Impatto", presentato da Francesco Di Ciommo in occasione dell'evento " Circular Economy e ESG: quali implicazioni per la logistica? " tenutosi a Torino. Questo programma di formazione, frutto della collaborazione tra FDC Consulting Digital ESG e il Dipartimento di Management ed Economia dell’Università di Torino, mira a rispondere alla crescente domanda di professionisti in grado di guidare le aziende, compreso il settore logistico, verso processi di sostenibilità ambientale e sociale, integrandoli efficacemente nel modello di business.

Il master "D-ESG e Responsabile d'Impatto" è concepito per formare nuove figure manageriali dotate delle competenze necessarie per coordinare, implementare e rendicontare iniziative aziendali responsabili, in armonia con gli obiettivi di sostenibilità economica. La sua struttura trasversale prevede un percorso didattico articolato in dieci insegnamenti, coprendo aree come le competenze manageriali, giuridiche, sociologiche, storico-geografiche, informatiche, linguistiche e le scienze pure. Questa approccio multidisciplinare è progettato per fornire ai partecipanti una preparazione completa e all'avanguardia, in grado di affrontare le sfide del futuro nel campo della sostenibilità.

L'iniziativa si pone come una risposta concreta alla necessità, sempre più avvertita dalle imprese, di intraprendere percorsi di sostenibilità ambientale e sociale, integrando tali valori all'interno delle proprie strategie di business. Il master, della durata annuale, mira a mettere sul mercato del lavoro professionisti altamente qualificati, capaci non solo di presidiare la trasformazione digitale e ecologica, ma anche di promuovere la responsabilità sociale e garantire una buona governance.

Il master "D-ESG e Responsabile d'Impatto" rappresenta un'opportunità formativa unica per chi desidera contribuire attivamente ai processi virtuosi di cambiamento nelle aziende, guidandole verso un futuro più sostenibile e responsabile. Con questa nuova offerta formativa, l'Università di Torino e FDC Consulting Digital ESG si confermano all'avanguardia nell'educazione alla sostenibilità, preparando i leader di domani a fronteggiare le sfide ambientali e sociali con competenza e visione.