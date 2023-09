Megan Fox diventa un personaggio di Mortal Kombat 1, la vampira Nitara

L'uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC è prevista per il 19 settembre, con accesso anticipato dal 14

Warner Bros. Games ha annunciato che l'attrice Megan Fox presterà la propria voce e il proprio aspetto al personaggio giocabile Nitara in Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo del franchise di videogiochi sviluppato dai NetherRealm Studios, disponibile dal 19 settembre. "Sono cresciuta giocando a Mortal Kombat, non riesco ancora a credere che darò la voce a un personaggio del nuovo gioco", ha dichiarato Megan Fox. "È un onore far parte di uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi". Per l’occasione è stato realizzato un nuovo trailer, nel quale si presenta Nitara, ultimo lottatore di Mortal Kombat 1, ed è presente un'anteprima del gameplay e degli elementi della storia legati all'eroina vampira: giunta dal reame oscuro e desolato di Vaeternus, Nitara lotta per proteggere la razza di vampiri a cui appartiene e utilizza i suoi feroci artigli, le zanne affilate come rasoi e le capacità di volo per eliminare gli avversari che incontra.

Il gioco offre un cast di combattenti con un passato riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e altri ancora, uniti a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri. L'uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) è prevista per il 19 settembre, con accesso anticipato dal 14 settembre per chi ha preordinato la Premium Edition. I combattenti Quan Chi, Ermac e Takeda, insieme ai lottatori ospiti Peacemaker, Omni-Man e Patriota, faranno parte del Kombat Pack, il DLC scaricabile dopo il lancio del gioco e già disponibile per il preordine come parte della Premium Edition di Mortal Kombat 1 e della Kollector's Edition. Tutti coloro che effettueranno il preordine di Mortal Kombat 1 riceveranno il personaggio giocabile Shang Tsung.