Meta, con IA si conversa in tempo reale con chi parla un'altra lingua

Il team di Meta che si occupa della ricerca sull’intelligenza artificiale sta introducendo Seamless Communication: una suite di modelli di traduzione basata sull’IA in grado di preservare in modo migliore le espressioni caratteristiche che si utilizzano nelle diverse lingue, e di tradurre simultaneamente le parole dell’interlocutore. E' quanto emerge da una nota sui 10 anni del Fair (Fundamental AI Research) diffusa dalla società madre di Facebook e Instagram.

"Negli ultimi dieci anni, il Fair è stato all’origine di molte scoperte nel campo dell'intelligenza artificiale - sottolinea la nota- e una guida per la ricerca aperta e responsabile. Che si tratti di documenti, codici, modelli, demo o guide all'uso responsabile, ci impegniamo sempre per adottare un approccio aperto, condividendo il nostro lavoro" sottolinea il team. Le versioni precedenti dei servizi di traduzione linguistica spesso faticano a cogliere il tono di voce, le pause e l'enfasi, tralasciando aspetti importanti per esprimere emozioni e intenzioni.

SeamlessExpressive è il primo sistema aperto a tutti in grado di restituire uno scambio linguistico senza tralasciare gli aspetti legati all'espressività. SeamlessExpressive utilizza un modello capace di riprodurre le emozioni e lo stile di chi parla, tenendo conto della velocità e del ritmo del discorso. Il modello è attualmente disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano e cinese. SeamlessStreaming permette di conversare in tempo reale con chi parla una lingua diversa. A differenza dei sistemi tradizionali, che effettuano la traduzione una volta che le frasi sono terminate, SeamlessStreaming è in grado di tradurre mentre il dialogo è ancora in corso, mettendo più velocemente a disposizione di chi ascolta la traduzione.