Meta Platforms, Zuckerberg pensa a social senza pubblicità in Europa

Meta Platforms potrebbe presto introdurre un'opzione di abbonamento senza pubblicità per gli utenti di Facebook e Instagram nell'Unione Europea, un possibile passo strategico per placare le preoccupazioni dei regolatori e prevenire conflitti potenziali legati alla privacy. È quanto riporta il New York Times. L'articolo del NYT sottolinea che l'azienda di social media intende mantenere invariata la disponibilità delle versioni gratuite delle sue piattaforme, un modello che ha dimostrato di funzionare bene per Meta Platforms lungo i suoi vent'anni di storia. Tuttavia, il quotidiano mette in luce il contesto attuale, con una crescente pressione delle autorità europee nei confronti di Meta Platforms, principalmente a causa delle violazioni della protezione dei dati che si sono verificate nel corso degli anni.

L'ipotesi di introdurre un servizio a pagamento potrebbe rappresentare un importante cambiamento nella strategia di Meta Platforms. Questo nuovo modello di business permetterebbe all'azienda di diversificare le fonti di guadagno e di ridurre la sua forte dipendenza dalla pubblicità, che attualmente costituisce la principale fonte di entrate. Nonostante ciò, i dati finanziari del secondo trimestre dell'azienda hanno mostrato un incremento nelle vendite complessive, indicando che l'interesse degli inserzionisti pubblicitari rimane elevato. L'annuncio non dovrebbe sorprendere coloro che seguono da vicino Meta Platforms, poiché l'azienda aveva già anticipato l'intenzione di testare un'opzione di abbonamento per Facebook e Instagram all'inizio dell'anno, presentandola come una misura volta a combattere le frodi legate all'identità degli utenti.