Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 arriva su console

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’uscita ufficiale di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, disponibile da oggi per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Steam. Nella collezione sono incluse le versioni originali e in alcuni casi HD dei primi tre capitoli della serie ideata da Hideo Kojima, ma anche i giochi classici su NES e contenuti extra come illustrazioni e graphic novel. È la prima volta dopo anni che i giochi della saga sono disponibili su console moderne e quindi accessibili a tutti quelli che non li hanno giocati in originale. La lista completa dei contenuti:

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake's Revenge

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear Solid (che include Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater potranno anche essere acquistati come titoli digitali al prezzo di 19,99 euro l'uno. Le localizzazioni di questi titoli saranno disponibili come contenuti digitali scaricabili senza costi aggiuntivi.