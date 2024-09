Microsoft annuncia importanti novità per Microsoft 365 Copilot

Microsoft ha recentemente annunciato, in una nota ufficiale, significativi aggiornamenti per il suo Microsoft 365 Copilot, progettati per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con gli strumenti tecnologici. Con l'introduzione di funzionalità innovative, Microsoft si propone di rendere il lavoro quotidiano più fluido e integrato, sfruttando al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale.

Gli aggiornamenti recenti segnano un importante passo avanti per Copilot, che ha visto un incremento di utilizzo del 60% rispetto al trimestre precedente, e un raddoppio del numero di persone che lo utilizzano quotidianamente nel contesto lavorativo. Questo incremento sottolinea come Copilot sia diventato uno strumento indispensabile per molti professionisti in tutto il mondo.

Copilot Pages: la nota ufficiale Microsoft annuncia la nuova risorsa digitale, BizChat, che integra dati da documenti, email e calendari, potenziata ulteriormente dalle nuove Copilot Pages. Queste ultime offrono un canvas persistente che facilita la collaborazione in tempo reale, permettendo agli utenti di modificare, condividere documenti e interagire con l'AI in maniere sempre più intuitive e immediate.

Copilot è stato integrato con nuove funzionalità avanzate nelle app di Microsoft 365 come PowerPoint, Teams e Outlook, e ora anche in Excel. Quest'ultimo, in particolare, beneficia dell'integrazione con Python, ampliando notevolmente le capacità di analisi e automazione disponibili per gli utenti.

Ecco il video di presentazione delle funzionalità Copilot per PowerPoint

Ma non finisce qui ,con l'ultimo aggiornamento di Copilot Agents e Copilot Studio, gli agenti creati in Copilot Studio possono ora essere implementati direttamente in Microsoft 365 Copilot, arricchendo il flusso di lavoro quotidiano degli utenti. La nuova esperienza di Copilot Studio permette la creazione di agenti personalizzati direttamente all'interno di applicazioni come Microsoft 365 Copilot Business Chat e SharePoint, promettendo una personalizzazione senza precedenti e un'accessibilità estesa a tutti i livelli di utenza.