Microsoft investe in Italia 4,3 mld per potenziare Ia e infrastrutture Cloud

Dopo aver partecipato con quasi un miliardo di dollari al nuovo finanziamento di OpenAI, Microsoft, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato lo stanziamento di 4,3 miliardi di euro per i prossimi due anni, finalizzato all'espansione dell'infrastruttura di data center hyperscale cloud e di intelligenza artificiale, nonché alla creazione di un piano di formazione dedicato a sviluppare le competenze digitali di oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025.

L'iniziativa, che rappresenta il più ingente impegno economico mai sostenuto in Italia, ha l'obiettivo di preparare il paese a massimizzare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e a supportare gli obiettivi economici e demografici del governo italiano. L'ampliamento della rete di data center di Microsoft nel Nord Italia, unito all'impegno per migliorare le competenze in materia di intelligenza artificiale, nasce dalla crescente domanda di servizi cloud avanzati, permettendo alle organizzazioni di incrementare produttività e innovazione. La nuova Cloud Region ItalyNorth diventerà una delle più grandi aree di data center di Microsoft in Europa, fungendo da hub strategico per il Mediterraneo e il Nord Africa. Questo sviluppo supporterà gli standard europei di Data Boundary, ma sarà anche in linea con il piano del governo sotto la presidenza del G7 per promuovere la collaborazione con le nazioni in via di sviluppo.

"Questo investimento storico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell'Italia", ha dichiarato Brad Smith, Vice Presidente e Presidente di Microsoft. "Ampliando l'accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governo italiano, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un'economia guidata dall’intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità".

"In meno di un anno, la nostra Cloud Region ha supportato le aziende italiane e globali a raggiungere una maggiore produttività e innovazione", ha dichiarato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. "Questo nuovo investimento conferma il nostro impegno per la crescita sostenibile dell'Italia, aiutando le organizzazioni a sfruttare la potenza del Cloud e dell'AI generativa, fornendo al contempo agli Italiani le competenze per massimizzare queste tecnologie. La nostra Regione ItalyNorth continuerà ad accelerare la trasformazione digitale e le competenze in Italia, per non lasciare indietro nessuno".

L'introduzione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in settori fondamentali come il manifatturiero, la sanità, la finanza e la pubblica amministrazione offre all'Italia la possibilità di innovare i propri processi produttivi, migliorare diagnosi e trattamenti medici, potenziare i servizi finanziari e aumentare l'efficienza dei servizi pubblici.

L'investimento considera anche la sicurezza come elemento centrale, Microsoft si impegna a garantire che le tecnologie e i servizi sviluppati siano sicuri e degni di fiducia, rafforzando la cybersecurity a livello nazionale.

La Cloud Region opererà secondo i Microsoft AI Access Principles, mirati a promuovere innovazione e concorrenza nell’economia dell’intelligenza artificiale. Questi principi guideranno l'azienda in investimenti, partnership e programmi volti a garantire un ampio accesso alla tecnologia AI, consentendo a organizzazioni e individui di sviluppare e utilizzare queste tecnologie a beneficio della società.

Formazione e Sviluppo delle Competenze

La National Skilling Initiative di Microsoft si propone di formare oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025. Questa iniziativa affronterà la carenza di competenze nel campo dell'intelligenza artificiale, rispondendo a un allarmante studio di TEHA Group e Microsoft Italia, che indica come il 63% degli imprenditori italiani riconosca una mancanza di competenze in AI generativa. La diffusione di queste competenze è cruciale, dato che l'adozione pervasiva dell'intelligenza artificiale potrebbe aumentare il PIL annuo dell'Italia di fino a 312 miliardi di euro nei prossimi 15 anni.

I programmi di formazione saranno sviluppati in collaborazione con una vasta rete di partner, tra cui istituzioni governative, università e organizzazioni no-profit. In particolare, iniziative come "Include to Grow" e "Ital.IA LAB" si concentreranno su comunità svantaggiate, donne che desiderano rientrare nel mercato del lavoro e giovani in cerca di opportunità.

Sostenibilità e Responsabilità nell'AI

Microsoft, nella stessa nota ufficiale, annuncia di voler innovare ma in modo responsabile e sostenibile. L’azienda ha adottato sei principi fondamentali per l’intelligenza artificiale responsabile: equità, affidabilità e protezione, privacy e sicurezza, inclusività, trasparenza e responsabilità. Questi principi guideranno l'approccio di Microsoft nel garantire un utilizzo etico e accessibile delle tecnologie AI.

L’impegno di Microsoft per la sostenibilità si riflette anche nelle sue operazioni in Italia, dove ha già stipulato contratti per oltre 34 GW di energia rinnovabile e sta lavorando per implementare biocarburanti rinnovabili nei suoi data center. La Cloud Region italiana utilizza sistemi di raffreddamento efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre il consumo di acqua e ad aumentare la sostenibilità ambientale. Nel 2023, Microsoft ha rilasciato l' "AI and Sustainability Playbook", che delinea le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale per accelerare la sfida climatica. Oltre a progettare, costruire e gestire un'infrastruttura di intelligenza artificiale per la sostenibilità, l'adozione dell'intelligenza artificiale può essere uno strumento per raggiungere la velocità e la scala delle soluzioni di sostenibilità per affrontare la sfida climatica.