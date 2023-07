Milan Games Week & Cartoomics, le novità dell'edizione 2023

Milan Games Week & Cartoomics ha annunciato le novità dell'edizione 2023 con una nuova immagine e nuovi spazi dell’evento distribuiti in quattro padiglioni che ospiteranno il meglio di fumetti, videogiochi, cinema e gioco da tavolo ricoprendo 8000 mq in più rispetto all’ultima edizione. Tornerà IndieDungeon, la vetrina dedicata da oltre 10 anni ai videogiochi made in Italy riferimento per il settore, allestita in collaborazione con l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia IIDEA. Il bando per partecipare al concorso che vedrà i 10 migliori progetti aggiudicarsi uno spazio all’interno dell’evento è già aperto per permettere agli sviluppatori più promettenti di mettersi in mostra davanti a una platea di appassionati e professionisti. E a rinforzare ulteriormente l’attenzione per la crescita di questo rigoglioso settore, nell’area sarà inoltre possibile scoprire i cinque videogiochi finalisti di Indie Forge, l’iniziativa dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani firmato Red Bull.

Tra le novità di quest’anno, nell’ottica di ampliare ulteriormente la proposta culturale, in un connubio che unisce le arti in tutte le sue forme, MGW CMX 2023 ospiterà la prima edizione del Fantasticon Film Fest, il nuovo festival dedicato alle pellicole di genere. Tre saranno i temi cardine del Festival: Anime, Fantasy e Horror prenderanno forma nell’avveniristico Auditorium, accanto ai padiglioni, una sala da oltre 900 posti a sedere con un impianto audio-video di ultima generazione dove verranno proiettati non stop i capolavori di riferimento di questi generi per celebrare la settima arte. Una novità resa possibile grazie alla collaborazione con i principali distributori cinematografici e player della filiera, che permetterà così alla manifestazione di coinvolgere un pubblico sempre più ampio con contenuti di qualità.

L’architettura dei rinnovati spazi di MGW CMX 2023 prevede come di consueto tante altre aree tematiche, veri e propri quartieri che racchiudono il meglio che il mondo dell’intrattenimento possa offrire. Tra queste, la Gaming Zone dedicata all’universo dei videogiochi. Qui, talk e panel che vedranno la partecipazione di grandi ospiti di livello internazionale, si alterneranno alle molte occasioni per provare con mano le periferiche, gli accessori e i videogiochi in grado di stupire qualsiasi appassionato presente nella zona Freeplay.

Protagonisti di MGW CMX 2023 saranno anche gli Esports, ai quali è dedicata l’area Esportshow che accoglierà le migliori squadre e tournament organizer d’Italia. Novità di quest’anno è anche la God Wager All Stars, organizzata dal creator Moonryde: sabato e domenica, infatti, i più forti giocatori nazionali e internazionali di Call of Duty Warzone si sfideranno all’ultimo headshot. Per la prima volta a MGW CMX 2023, poi, si svolgeranno gli Italian Esports Awards: la prima premiazione pensata per gli eSport italiani durante la quale verranno celebrati i team e i personaggi che si sono distinti maggiormente nel corso dell’anno. L’area Studios è il luogo in cui i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere dei film e delle serie tv più amate del passato e del presente. Un vero e proprio parco divertimenti impreziosito da dungeon, escape room, scenografie interattive e photo opportunity. Qui saranno presenti svariati gruppi di costuming pronti a trasportare i passanti in mondi fantastici con i loro show. Ospite speciale Darlene Vogel, attrice che ha recitato nel secondo capitolo della trilogia di Back to The Future e che grazie ai suoi numerosi aneddoti permetterà a tutti i fan di fare un salto nelle atmosfere del mondo di Marty McFly. Ampio spazio sarà infine dedicato al mondo dei cosplay grazie al Cosplay Ground, dove tra sfilate, shooting e contest sarà possibile ammirare la maestria di chi con passione e talento è in grado di trasformarsi nei propri personaggi preferiti.

Electric Town è l’area della cultura giapponese, mentre nel Creators World sarà possibile scoprire tutto ciò che riguarda il mondo dei Content Creators. Le più famose personalità italiane dell’intrattenimento digitale che accoglieranno i loro fan con panel, meet & greet e sessioni di gioco per riunirsi, divertirsi e interagire direttamente con i propri idoli. Tra gli ospiti, artisti e professionisti del mondo videoludico e dei fumetti già annunciati per questa edizione, come Esad Ribic e Chris Claremont. Direttamente dal Giappone Shinichi Ishizuka, autore che fin dalle sue prime opere si è distinto per stile e tematiche. Tra i suoi titoli più acclamati la serie Blue Giant, che esplora l’affascinante universo del Jazz, adattata recentemente in un anime di successo, e Gaku, l’acclamato manga intriso di amore per la montagna. Shinichi Ishizuka sarà ospite di Milan Games Week & Cartoomics grazie alla collaborazione con J-POP Manga, che coronerà il sogno di tutti i fan del mitico autore. Il secondo nuovo ospite è Masaru Kitao, una vera e propria leggenda del panorama dell’animazione giapponese. Il direttore artistico e character designer nipponico è sicuramente noto per aver disegnato i personaggi dell’iconico anime Death Note, ma tra i vari progetti a cui ha lavorato risplendono anche Rozen Maiden, Pesca la tua carta Sakura, Nana e il lungometraggio Metropolis. Di recente, inoltre, Kitao ha ricoperto il ruolo di direttore delle animazioni per alcuni episodi di Attack on Titan e My Hero Academia: Heroes Rising.

Anche i più piccoli potranno incontrare i propri idoli. Infatti, il celebre content creator Lyon presenterà in anteprima il suo gioco di carte collezionabili Orda e incontrerà i fan presso il suo stand pieno di attività. Arrivano novità anche sul fronte dei comics con la presenza della casa editrice Gigaciao, l’innovativo progetto che punta i suoi riflettori sugli autori. Sio, Frafrog, Dado e Giacomo Bevilacqua saranno sì presenti in veste di fumettisti, ma diventeranno anche protagonisti di attività insieme ai loro fan ai quali verrà dedicata una sorpresa esclusiva proprio in occasione di MGW CMX 2023. La manifestazione prenderà vita da venerdì 24 a domenica 26 novembre. I biglietti sono già disponibili a un prezzo speciale sul sito milangamesweek.it.