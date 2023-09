Milestone e Mattel annunciano i contenuti extra per Hot Wheels Unleashed 2

Milestone, sviluppatore italiano leader a livello mondiale di videogiochi racing, e Mattel hanno rivelato oggi il piano post-lancio di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, seguito del popolare gioco di corse uscito su console e PC lo scorso anno e presto disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Oltre 45 veicoli e altri tracciati si aggiungeranno ai contenuti del day-one, offrendo un'azione che espanderà i propri contenuti anche dopo l'uscita ufficiale del 19 ottobre 2023. Due edizioni speciali, la Deluxe Edition e la Legendary Edition, sono già disponibili per il pre-order e includono due Season Pass, che sbloccheranno una serie di DLC premium e 4 Expansion Pack, ognuno dei quali darà accesso a un ambiente aggiuntivo, quattro veicoli e un set di personalizzazione del profilo del giocatore. Inoltre, Milestone ha annunciato che periodicamente verranno pubblicati dei DLC gratuiti per immergersi in nuove gare con i contenuti più richiesti e votati dalla community.