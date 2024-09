Minecraft al cinema: il primo trailer del film scatena il dibattito

Il cast include anche Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen e Jennifer Coolidge, ma a molti fan non è piaciuto come il videogioco è stato adattato al mondo reale

Il mondo dei videogiochi si prepara a un'altra incursione sul grande schermo: Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer del film live action di Minecraft, e le reazioni sono state contrastanti. Il trailer ci mostra un mondo in cui gli iconici blocchi di Minecraft si mescolano con attori in carne ed ossa, creando un effetto visivo che alcuni hanno definito "inquietante", mentre altri hanno apprezzato l'originalità. Al di là delle polemiche sul look, il film sembra promettere divertimento per tutta la famiglia, con battute, battaglie epiche e Jack Black a impreziosire il cast. Non mancheranno ovviamente momenti dedicati al mining e al crafting, elementi fondamentali del gioco originale.

Il cast include anche Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen e Jennifer Coolidge, mentre la regia è affidata a Jared Hess, noto per il film "Napoleon Dynamite". L'uscita nelle sale nordamericane è prevista per il 4 aprile. Il film di Minecraft si inserisce in un panorama in cui gli adattamenti cinematografici dei videogiochi stanno vivendo un momento di rinascita qualitativa, con successi come "The Super Mario Bros. Movie" che ha accumulato 1,36 miliardi di dollari di incassi, e la trilogia di "Sonic the Hedgehog", altro successo al botteghino. Minecraft è il videogioco più venduto al mondo, con più di 300 milioni di copie vendute nel mondo.