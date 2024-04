Istituzioni, imprese e startup a confronto allo Europe Experience di Piazza Venezia in collaborazione con gli uffici del Parlamento Europeo in Italia

Al via lunedì 29 aprile,a Roma presso lo Europe Experience di Piazza Venezia, la conferenza su “Mobilità del Futuro, Green Deal Europeo e Sostenibilità: istituzioni, imprese e startup a confronto”. Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far confrontare i principali stakeholder del mondo delle imprese, delle istituzioni e delle università e approfondire le opportunità e le sfide della mobilità del futuro e della sostenibilità in Italia e in Europa in ottica di attuazione sia del Pnrr che del Green Deal Europeo. Tanti i protagonisti: Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Brando Benifei, Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo; Beatrice Covassi, Europarlamentare Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo; Roberto Ridolfi, Presidente Link 2007; Roberta Lombardi, Founder Roberta Lombardi Studio ed Esperta in sostenibilità; Gianpiero Ruggiero, Primo Tecnologo del CNR; Domenico Borello, Professore Sistemi Energia Università Sapienza; Carla Messina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giulia Pastorella, Deputata della Repubblica, vicepresidente di Azione e Consigliera comunale a Milano; Nicola Bertolini, Business Development Coordinator Ambiente Spa; Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager Ford; Stefania Filippi, Responsabile Comunicazione di Taac;

Gabriele Ferrieri Presidente dell’Angi dichiara: “La sostenibilità e l’economia green sono alla base di un ecosistema economico e industriale sano e rispettoso dell’ambiente. Come giovani innovatori siamo impegnati a sostenere la transizione ecologica ed energetica e in questa importante iniziativa in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, puntiamo a dare voce ad esperti, imprese e startup di eccellenza per dare evidenza delle opportunità e delle sfide sul cosiddetto Green Deal Europeo. Un grazie particolare a tutti i partner aderenti dell’iniziativa”.