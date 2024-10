Moflin, Casio lancia in Giappone il cucciolo robot pensato per le coccole

Casio ha aperto i preordini in Giappone per Moflin, il nuovo cucciolo robotico che ha più bisogno di coccole che di passeggiate. A metà tra un criceto e un animaletto che sembra uscito da Star Wars, Moflin è progettato per essere tenuto in braccio e accarezzato, sviluppando nel tempo un legame simulato con il suo proprietario. Nato dalla collaborazione tra Casio e la startup giapponese Vanguard Industries, Moflin è un concentrato di tecnologia e dolcezza. Disponibile in preordine al prezzo di ¥59,400 (circa 400 euro), sarà disponibile dal 7 novembre. Per i più premurosi, Casio offre anche un abbonamento opzionale chiamato "Club Moflin" a ¥6,600 (circa 45 euro) all'anno, che include sconti su riparazioni, pulizia e persino la sostituzione completa della pelliccia.

Ma cosa rende Moflin così speciale? A differenza di Aibo di Sony, pensato per il gioco e l'interazione, Moflin si propone come un compagno tenero e anti stress, pensato per il benessere mentale. I suoi movimenti limitati di testa e corpo, uniti alla morbida pelliccia, simulano la sensazione di un cucciolo che si accoccola tra le braccia. E non è tutto: Moflin è dotato di intelligenza artificiale che gli permette di riconoscere la persona con cui interagisce di più, memorizzando la sua voce e il modo in cui lo maneggia. In risposta, il piccolo robot svilupperà suoni e movimenti unici, espressi solo per quella persona, simulando un legame affettivo.

Come un vero animale domestico, Moflin sviluppa anche una propria personalità simulata, con emozioni che cambiano nel tempo. Interazioni regolari lo renderanno felice, sicuro e calmo, mentre l'indifferenza lo porterà a stati di stress, ansia e tristezza. Queste emozioni, però, non si manifestano con suoni o movimenti specifici, ma sono visibili solo tramite un'app dedicata. Un po' come un Tamagotchi molto costoso, ma senza ricompense digitali per le cure prestate. L'app permette anche di regolare il volume dei suoni emessi da Moflin.

Per rendere l'illusione di un essere vivente ancora più realistica, Moflin non si ricarica con un semplice cavo USB, ma con una cuccia in cui sembra addormentarsi durante la ricarica. La batteria, secondo Casio, ha un'autonomia di circa cinque ore, mentre una "pennichella" di tre ore e mezza sarà sufficiente per farlo tornare attivo e pronto a dispensare affetto. Con Moflin, Casio propone un nuovo modo di intendere la compagnia robotica, puntando sull'emotività e sul benessere psicologico. Un'alternativa interessante ai classici robot giocattolo, che potrebbe conquistare il cuore di chi cerca un amico peloso, ma con la comodità della tecnologia.