Monster Hunter, un evento in collaborazione con Street Fighter 6

Capcom ha annunciato un evento per festeggiare il ventesimo anniversario di Monster Hunter, integrando elementi distintivi di questo amato franchise nel mondo di Street Fighter 6. Durante l'evento "Monster Hunter 20th Anniversary", i giocatori possono scendere in campo con il loro equipaggiamento preferito di Monster Hunter, grazie a una serie di contenuti a tema disponibili tramite il Fighting Pass di Street Fighter 6. Questi includono non solo equipaggiamenti per avatar, ma anche emote esclusive e titoli speciali, tutti da sbloccare per arricchire l'esperienza di gioco.

Il Battle Hub si trasforma per l'occasione, adornandosi con le decorazioni di Monster Hunter e permettendo ai giocatori di immergersi completamente nell'atmosfera del gioco grazie anche alla colonna sonora caratteristica della serie. I temibili Rathalos e Rathian faranno da sfondo nelle cabine fotografiche. Un Tutorial speciale, disponibile solo per il periodo dell'evento, guiderà i giocatori nell'ottenimento dell'esclusivo equipaggiamento per avatar Wyvern Jawblade, mentre l'evento Street Voter li inviterà a esprimere la propria preferenza riguardo l'arma di Monster Hunter più amata, con in palio premi in Drive Tickets per tutti i partecipanti.

Per chi cerca ulteriori modi per personalizzare il proprio avatar, accessori a forma di arma di Monster Hunter saranno temporaneamente disponibili per l'acquisto presso il negozio Hub Goods, pagabili sia in Fighter Coin sia in Drive Ticket. Questo evento offre inoltre numerose sfide da completare per accumulare Drive Ticket, permettendo ai giocatori di equipaggiare più armi contemporaneamente. Le ricompense premium del Fighting Pass vanno dagli equipaggiamenti per l'avatar, come il Rathalos Helm e il Felyne Head, fino ad arrivare a oggetti esclusivi come il portafoto "Happy Hunting!", il titolo di giocatore "Gimmie it Well-Done!" e l'emote "Hunter's Dance".

Quest'ultimo aggiornamento introduce anche contenuti aggiuntivi, tra cui il classico gioco arcade "Magic Sword", ora disponibile come ricompensa premium nel Battle Hub Game Center. L'evento celebra anche i compleanni dei personaggi Kimberly e JP, offrendo ai giocatori la possibilità di ottenere bonus in Drive Tickets e Kudos, oltre alla partecipazione a tornei tematici.