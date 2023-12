Monster Hunter Wilds esce nel 2025 su PS5, Xbox Series e PC

Durante i Game Awards 2023 Capcom ha rivelato il suo nuovo progetto legato a una delle sue serie più amate: Monster Hunter Wilds. Il nuovo capitolo è attualmente in fase di sviluppo e si prevede la sua uscita nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, ha condiviso il suo entusiasmo per l'annuncio di Monster Hunter Wilds, esprimendo la volontà del team di creare l'esperienza di Monster Hunter più coinvolgente fino ad ora. Ha inoltre anticipato ulteriori informazioni sul gioco nell'estate del 2024, in attesa del lancio ufficiale nel 2025. La serie Monster Hunter festeggia quest'anno il suo ventesimo anniversario. Dal suo debutto nel 2004, i giochi di ruolo d'azione cooperativi legati al brand hanno raggiunto un successo globale, vendendo oltre 95 milioni di unità in tutto il mondo. In questi giochi, i giocatori si impegnano nella caccia a creature imponenti in vasti ambienti naturali, affrontando sfide uniche e collaborando in gruppi per sopravvivere a queste missioni. In segno di vittoria, i cacciatori raccolgono materiali dai mostri sconfitti per forgiare e potenziare il loro equipaggiamento.