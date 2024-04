Monster Jam Showdown, esce ad agosto il nuovo gioco Milestone

Gare di truck ad alta velocità ambientati in Colorado, in Alaska e nella Death Valley

Milestone e Feld Motor Sports hanno annunciato nuovi dettagli relativi a Monster Jam Showdown, il prossimo titolo nel franchise di videogiochi Monster Jam. La key art e la data di uscita sono state svelate, fissando il lancio del gioco per il 29 agosto 2024. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Gli utenti avranno accesso anticipato a partire dal 26 agosto 2024.

Sono stati selezionati Grave Digger e Megalodon, due dei veicoli più popolari tra i fan, per introdurre il gioco. Questi truck, caratterizzati rispettivamente da un design spettrale nero e verde e da un aspetto ispirato ai predatori marini preistorici, saranno al centro di inseguimenti ad alta velocità ambientati in Colorado. La località è solo una delle tre ambientazioni ispirate agli spazi aperti americani dove i giocatori potranno competere, utilizzando uno dei 66 truck ufficiali disponibili in gioco.

Monster Jam Showdown proporrà anche gare in Death Valley e in Alaska, arricchendo l'esperienza con un'offerta complessiva di 10 modalità di gioco diverse. In aggiunta alle gare tradizionali, il gioco offrirà sfide in tre categorie di stadi differenti, ispirati a luoghi reali, permettendo ai giocatori di vivere l'emozione delle competizioni ufficiali di Monster Jam.