Mortal Kombat 1, il nuovo trailer svela Smoke e Rain

Warner Bros. Games ha annunciato che Smoke e Rain sono i nuovi personaggi che si uniscono alla schiera dei lottatori disponibili di Mortal Kombat 1, il prossimo capitolo del franchise di videogiochi sviluppato da NetherRealm Studios. In occasione di questo reboot, la trama è stata reimmaginata da zero: il video del nuovo trailer è incentrato sugli sforzi di Scorpion e Sub-Zero di realizzare gli scopi del Lin Kuei e presenta Smoke, un altro membro dell'antico clan di guerrieri con una particolare competenza nella furtività e nella magia pratica. Profondamente legato a Scorpion e Sub-Zero, Smoke ha fatto propria la missione del clan e si unisce ai confratelli del Lin Kuei per difendere il Regno della Terra. Il trailer offre inoltre un primo sguardo a Rain, l'alto mago del Regno Esterno che ha affinato la propria abilità con la magia acquatica fino a renderla un'arma letale. Ora spera di scoprire gli incantesimi più potenti e oscuri del Regno. Infine, nel video è possibile vedere i nuovi lottatori Kameo Sektor, Cyrax, Frost e Scorpion. Il gioco offre un ampio cast di leggendari lottatori con un passato completamente riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain e altri ancora, uniti a una schiera separata di lottatori Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri. L'uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) è prevista per il 19 settembre 2023. In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla beta di Mortal Kombat 1, disponibile ad agosto.