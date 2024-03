MotoGP 24 annunciato per PC e console, le novità

Milestone e MotoGP hanno annunciato MotoGP 24, il videogioco ufficiale della MotoGP per la stagione 2024, che includerà le categorie MotoGP, Moto2, Moto3 e il campionato FIM Enel MotoE. Il gioco verrà lanciato il 2 maggio 2024 su diverse piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Il videogioco mira a riflettere l'esperienza delle corse reali con l'introduzione di nuove caratteristiche come il meteo dinamico, le gare flag-to-flag, un mercato piloti e il MotoGP Stewards per avvicinarsi ulteriormente alle dinamiche delle gare. Cambiamenti significativi come il passaggio di Marc Márquez al team Gresini con una Ducati influenzeranno le dinamiche di gioco, con i piloti che potranno cambiare squadra, influenzando ogni stagione con un roster diverso.

Il MotoGP Stewards monitorerà le gare e le sessioni cronometrate, penalizzando comportamenti scorretti in pista. Questo aggiunge un livello di realismo alle rivalità tra piloti e alla gestione della carriera. Milestone si impegna a offrire un'esperienza di gioco ottimale con l'introduzione di un sistema di difficoltà adattiva, miglioramenti all'IA e alla fisica, e un'attenzione particolare alla gestione dei pneumatici. La sezione online del gioco include i Campionati LiveGP, una modalità multiplayer competitiva con classifiche, e supporto per il cross-play e lo split-screen locale. Gli editor per personalizzare caschi, adesivi, numeri di gara e toppe permettono ai giocatori di esprimere la propria creatività e condividere le creazioni online.

“Siamo lieti di presentare l'imminente uscita di MotoGP 24. Come CEO, non potrei essere più orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato in questo nuovo capitolo, che per la prima volta nella storia del franchise includerà il mercato piloti, una delle feature più attese dalla nostra community. L'intero team ha investito cuore e mente per creare la migliore esperienza possibile per i fan di tutto il mondo, e il mio più sentito apprezzamento va a MotoGp per essere stata costantemente al nostro fianco in questo viaggio", ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone.