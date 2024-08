Motorola, con nuovi modelli cresce gamma Edge e Moto

Motorola rafforza la fortunata famiglia Moto G e, a un livello leggermente superiore, la gamma Edge. Per quest'ultima sono ora disponibili edge 50 ed edge 50, due nuovi dispositivi con prezzi da 429 a 599 euro - che spiccano per colori brillanti, finiture premium, con una struttura resistente, dalla protezione subacquea alla certificazione militare. Entrambi i modelli sono dotati di un ottimo sistema di fotocamere, potenziato dall'intelligenza artificiale di moto ai. Sottile e leggero, il nuovo edge 50 neo è stato progettato riesce a resistere a polvere, sporcizia e sabbia di dimensioni superiori a 1 mm, nonché all'immersione in 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

Disponibile in quattro opzioni di colore elaborate con Pantone lo smartphone può trarre il meglio sulfronte fotografico anche grazie alla sensibilità alla luce del sensore Lytia di Sony, alla stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e all'avanzata tecnologia di messa a fuoco all-pixel ma anche con l'elaborazione delle immagini di moto ai per garantire un risultato ottimale. L'edge 50 neo propone un teleobiettivo da 10MP, che offre uno zoom ottico 3X per ritratti professionali e un notevole superzoom 30X per catturare dettagli lontani. A questi si aggiungono l'obiettivo Ultrawide da 13MP e la funzione Macro Vision integrata. Durante lo streaming di film o di videogiochi, l'edge 50 neo - con storage fino a 512 GB e fino a 12 GB di Ram - può offrire riproduzioni con oltre un miliardo di colori, un contrasto infinito, il supporto alla luminosità HDR10+ e uno straordinario display pOLED da 6,36” e Super HD (1220P), che offre il 13% di risoluzione in più rispetto alla precedente generazione della famiglia motorola edge.

Quanto al Motorola Edge 50 è lo smartphone più sottile al mondo con certificato IP68 e MIL-810H .Disponibile in tre colori, il telefono vanta un display pOLED da 6,7" quasi senza bordi con risoluzione Super HD+ e supporto HDR10+, accompagnato da altoparlanti stereo Dolby Atmos. È alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition con supporto 5G e Wi-Fi 6E, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con tecnologia RAM Boost e gestione termica avanzata. La batteria da 5000 mAh offre un'autonomia per tutto il giorno, supportata dalla ricarica TurboPower da 68 W e dalla ricarica wireless da 15 W.

Sul fronte Moto G invece sono in arrivo il g55 5G e il g35 5G due dispositivi che con prezzi di fascia medio bassa (da 200 a 279 euro) offrono display e audio di ottimo livello. Il modello più performante ha un display LCD FHD+ da 6,49" mentre il G35 è da 6,72" con luminosità di 1000 nit e tecnologia Display Colour Boost, che migliora il contrasto e i colori dello schermo. Ciò consente allo schermo di apparire nitido e brillante anche in ambienti molto luminosi.

A favorire l'autonomia una batteria da 5000 mAh che può essere ricaricata sul g55 con la TurboPower da 30 W², mentre moto g35 5G offre la ricarica rapida da 18 W.

Sul fronte fotografico i due modelli offrono un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia Quad Pixel e autofocus, oltre a una ultra-grandangolare da 8 MP per scatti di gruppo o paesaggi e una fotocamera frontale da 16 MP con modalità Face Retouch. Il modello più performante - che offre un processore MediaTek Dimensity 7025 con frequenze fino a 2,5 GHz - ha un obiettivo Macro Vision e la stabilizzazione ottica dell'immagine. Entrambi i dispositivi presentano un design resistente all'acqua con la possibilità di scegliere tra una finitura liscia e opaca o un materiale premium vegano. I display di entrambi i dispositivi sono dotati di vetro Corning Gorilla Glass 3 per un ulteriore livello di resistenza.Entrambi i nuovi Moto G dispositivi supportano la connettività 5G e fino a 256 GB di memoria interna con RAM Boost: il g35 è dotato di 8 GB di Ram che salgono a 12 nel g55.