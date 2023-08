Motorola, per il razr 40 ultra illustrazioni d'autore per comunicare le emozioni

Quindici illustrazioni d'autore per personalizzare, e adattare al proprio mood, il display del proprio smartphone. Sono quelle disegnate da Momusso, nome d’arte di Martina Lorusso, una grafica e illustratrice, che ha collaborato con Motorola nell'iniziativa 'Libera le emozioni' destinata ai clienti del razr 40 ultra. Infatti le illustrazioni - scaricabili dalla pagina ufficiale del sito italiano di Motorola - possono essere utilizzate come sfondo sia dell'ampio display interno che di quello esterno, che sul pieghevole premium è il più ampio della categoria (3,2 pollici). Il tutto comunicando il proprio stato d'animo, le aspirazioni e i desideri quotidiani.

"Le emozioni sono ciò che ci rende umani" afferma Momusso. “Piccole epifanie, ricordi, mancanze: è da lì che nasce la bellezza del mondo. Avere la possibilità di esprimerle persino attraverso lo smartphone, uno strumento fondamentale ma che talvolta isola, è una nuova sfida che Motorola mi ha dato l’opportunità di esplorare e che ho colto con entusiasmo, per dare voce in modo non convenzionale alle nostre emozioni e aiutarci a identificarle ogni giorno,” conclude Momusso.

“Razr 40 ultra ha il grandissimo vantaggio di poter personalizzare qualsiasi aspetto, offrendo agli utenti la piena espressione di sé, da tutti i punti di vista,” dichiara Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola. “Abbiamo voluto sottolineare e valorizzare questa caratteristica del device che lo rende unico nel suo genere, coinvolgendo l’illustratrice Momusso per il suo grande pregio di saper interpretare i sentimenti e convogliarli in disegni che colpiscono tutte le generazioni”.

Peraltro è proprio la dimensione del display esterno uno dei punti sui quali si gioca la battaglia dei pieghevoli, che si avviano a diventare 'the next big thing' in un settore - quello degli smartphone - cui da tempo mancavano vere novità. A confermare il favore della clientela più esigente proprio l'accoglienza riservata nelle ultime settimane al Motorola Razr 40 Ultra che sin dal primo momento ha raccolto richieste record.

Lo si era visto nell'anteprima sul mercato cinese dove - nonostante il listino premium - sono state vendute le 10.000 unità disponibili nel giro di poche ore. Non inferiore l'accoglienza in Italia dove il device, disponibile nelle tre varianti colore Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta – l’esclusiva colorazione Pantone –, è andato sold out sull’e-commerce di Motorola nelle prime due ore di commercializzazione. E a diverse settimane dal lancio su Amazon ogni restock di razr 40 ultra sulla nota piattaforma e-commerce va esaurito nel giro di pochi giorni.

“Con il lancio di questo nuovo device, un vero e proprio concentrato di innovazione e design, vogliamo essere protagonisti nel comparto dei pieghevoli, che storicamente Motorola ha creato e in cui crediamo. Il mercato ci sta dando ragione: razr 40 ultra, modello premium della nuova famiglia di foldable che abbiamo lanciato insieme a razr 40, ha infatti più che raddoppiato le vendite rispetto al suo predecessore razr 2022 nelle prime due settimane dal lancio,” afferma Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola.