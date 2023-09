Motorola rafforza gamma edge e moto g, al via programma 'Trade In'

In un settembre ricco di novità Motorola espande le famiglie Edge e Moto G con una serie di nuovi modelli che possono anche partecipare al nuovo programma “Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. Il modello più raffinato è l'edge 40 neo, caratterizzato da un design ultra-sottile (7,76 mm), dai bordi curvi che lo rendono facile da impugnare e da una elevata resistenza a urti e immersioni (è dotato di certificazione IP68). Dotato di un sensore fotocamera Ultra Pixel da 50MP con tecnologia di messa a fuoco istantanea con prestazioni notevolmente migliorate in condizioni di scarsa illuminazione l'edge 40 neo offre un display pOLED ultrawide da 6,5" a contrasto infinito con neri più profondi e colori più vividi e una velocità di aggiornamento di 120 Hz: la luminosità fino a 1300 nit consente poi di vedere lo schermo in modo ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh con funzione di ricarica TurboPower da 30W, il nuovo smartphone sfrutta un processore MediaTek Dimensity 7030 e connessioni di rete 5G, che garantiscono una maggiore larghezza di banda e una minore latenza, e offre i servizi Lenovo CO2 Offset per compensare le emissioni di CO2 attraverso la riduzione delle stesse nel suo ciclo di vita medio e a sostenere progetti di azione per il clima in tutto il mondo. Inoltre, il dispositivo presenta una confezione al 100% priva di plastica e grazie alla collaborazione con agood company, motorola edge 40 neo viene fornito anche con una cover 100% vegetale. Ogni custodia si abbina perfettamente al colore Pantone scelto per ogni motorola edge 40 neo.

Il nuovo edge - alimentato da Android 13 stock - offre fra l'altro i nuovi miglioramenti di Moto Secure che aumentano i livelli di protezione con la capacità di scansionare le possibili minacce e di avvisare gli utenti sull'integrità del firmware del dispositivo, mentre un software all'interno dell'app identifica e avverte i consumatori delle potenziali minacce associate a link o siti web sospetti prima ancora che questi aprano la pagina. Motorola edge 40 neo è già disponibile in Italia al prezzo di 399,90 euro e permette di partecipare al nuovo programma “Trade In” (con permuta del vecchio cellulare) che prevede una supervalutazione di 100 euro, per gli acquisti fino al prossimo 31 ottobre. Il programma vale anche per gli altri due modelli appena presentati, il Moto g84 5G (disponibile nella nuova colorazione Pantone 'Viva Magenta') con display pOLED da 6,5" e finitura in morbida pelle vegana, 'spinto' da un processore Snapdragon 695 5G con velocità fino a 2,2 GHz, e il Moto g54 5G, con processore octa-core MediaTek Dimensity 7020. I due modelli sono disponibili rispettivamente a 299,90 e 229,90 euro.